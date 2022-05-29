مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في إطلاق النار بولاية أوكلاهوما الأمريكية

قتل شخص وأصيب 7 آخرين في إطلاق نار على مهرجان في الهواء الطلق في ولاية أوكلاهوما الأمريكية اليوم الأحد، وفقا لما أعلنته السلطات بالولاية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مكتب التحقيقات بالولاية أن الحادث وقع فجر اليوم في المهرجان الذي حضره 1500 شخص.

وقال شهود عيان للسلطات إن مشاجرة سبقت إطلاق النار. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه لم يتم اعتقال أي شخص.

ويأتي إطلاق النار في أوكلاهوما في نفس اليوم الذي توجه فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوفالدي، بولاية تكساس، للقاء عائلات ضحايا حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي في البلاد.