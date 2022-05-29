علق محمد أبوتريكة أسطورة الفراعنة، على خسارة محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول أمام ريال مدريد، بعد لقاء مثير شهده ملعب سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان صلاح قد توعد ريال مدريد، وقال إنه حان وقت الانتقام من الريال لنهائي كييف 2018 الذي خسره ليفربول بهدف دون رد، ولكن تأت الرياح كما تمناها صلاح وخسر نهائي الأبطال للمرة الثانية أمام الملكي.

وذكر أبوتريكة خلال تحليله لمباراة نهائي دوري الأبطال عبر بي إن سبورتس:"موسم صعب بالنسبة لصلاح، هذه المباراة ستكون درسا لصلاح، في بعض الأحيان يجب أن تكون تصريحاتك لها حساب".

وأضاف:" كرة القدم عليك أن تتحمل وسلبياتها، والنقد سيكون شديدا على صلاح ولكن سيعود متألقا مرة أخرى، وأعتقد إنه درس كبير له، والإنسان يجب أن يتعلم من الفشل ليس الفشل على المستوى الفردي ولكن على المستوى الجماعي".

وواصل:" على صلاح أن يأخذ كلوب مدربه كنموذج ويتعلم منه عندما يخسر النهائيات يعود مرة أخرى أقوى، المباراة ستكون درسا كبيرا لصلاح على مستوى التصريحات والتعامل مع المواقف المقبلة".

وأكمل: "انظر اليوم الكاميرات بعد المباراة تذهب إلى من؟ كأن المباراة بين صلاح وريال مدريد، وكأن الذي خسر المباراة هو صلاح وليس ليفربول بأكملها".

وأتم:" نحن نحب صلاح، ونراه نموذج، واليوم كان لديه سوء حظ، ولكن هذه الهزيمة لن تكسره ونحن معه، وندعمه والجميع في مصر يأخذه قدوة .. والقدوة الحقيقة في كيفية التعامل مع الخروج من الأزمات، وأعتقد أن صلاح قادرا على الخروج من تلك الأزمة والعودة أقوى".