زيدان يبلغ الخليفي برفضه مشروع باريس سان جيرمان

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لا يزال يأمل الملياردير القطري ناصر الخليفي، توقيع زين الدين زيدان عقود تولي القيادة الفنية لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالموسم المقبل، خلفًا للمحتمل إقالته الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وتواجد زيدان أمس السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، ضمن كوكبة أساطير نجوم كرة القدم السابقين الذين حرصوا على التواجد لمشاهدة المباراة النهائية للتشامبيونزليج، والتي انتهت بتتويج ريال مدريد باللقب على حساب ليفربول.

شبكة (تيليفوت) الفرنسية كشفت اليوم الأحد، تقرير يفيد بأن زيدان حسم الجدل حول مستقبله.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن زيدان لن يوقع على عقود تدريب باريس سان جيرمان، لعدم اقتناعه بمشروع النادي الباريسي.

وتشير التقارير الفرنسية في الأيام الماضية، إلى رغبة زيدان في تولي القيادة الفنية لمنتخب فرنسا بعد مونديال قطر 2022، خلفًا لديدييه ديشامب.

ولم يتولى زيدان تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية موسم 2020-2021.