وزير قطري يلتقي المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

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اجتمع سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر اليوم الإثنين، مع السفير دفع الله الحاج علي المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في السودان، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

ويشار إلى أن دفع الله الحاج شارك في القمة العربية التي عقدت في السعودية في وقت سابق من هذا الشهر ممثلا لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان.

كما زار دفع الله الحاج عدة دول من بينها مصر والسعودية وتشاد كمبعوث خاص للبرهان.

ويشهد السودان صراعا على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو(حميدتي ) منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي.