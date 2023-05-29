مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان: نأمل أن يقر الحوار الوطنى قانون تداول المعلومات

قال أحمد راغب مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إن اللجنة تناقش حقوق الإنسان بشكل عام وأن جميع الحقوق تساعد بعضها البعض، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة موضوع هام للصحافة والإعلام حيث يحتاجان معلومات لممارسة دورهم.



وأضاف أحمد راغب خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، المعلومات مهمة لمواجهة الأوبئة والأمراض ومشاركة الناس فى الحياة العامة كواجب، موضحا أن أى شيء كى يحدث يجب أن يكون هناك إرادة سياسية وأن يكون هناك بديل وممكن، وأن يكون هناك أيضا ثقافة للتغير، ونأمل أن تكون جلسات الحوار الوطنى لإقرار قانون تداول المعلومات.



تابع أحمد راغب، هناك عدد من الضوابط التى تحكم تداول المعلومات، والتى يحددها القانون وفقا للضوابط المنصوص عليها فى الدستور، موضحا أن إتاحة المعلومات ليست كسلعة، وأن القانون يضع ضوابط تداول المعلومات وفقا لمعايير محددة.