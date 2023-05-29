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أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، الاثنين، مصرع مواطن جرفته سيول بمدينة العقبة جنوب البلاد.

وقالت المديرية في بيان، إن كوادر الإنقاذ في الدفاع المدني وشرطة العقبة تعاملت مع بلاغ يفيد بانجراف إحدى المركبات داخلها شخصين بعد أن داهمتها السيول في منطقة الشامية بمحافظة العقبة.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني وشرطة العقبة استجابت للحادثة، وعملت على إنقاذ أحدهما، دون تحديد حالته الصحية.

وأشار إلى مواصلة الفرق البحث طوال الليلة الماضية عن الشخص الآخر ضمن عملية تمشيط واسعة لمجرى السيل حتى تم العثور عليه فجر الاثنين متوفياً.

وجددت مديرية الأمن تحذيراتها بعدم الاقتراب لمجاري السيول والأودية وعدم قطعها سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات.

وشهدت المناطق الجنوبية بالأردن، الأحد، حالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط غزير للأمطار، ما أدى إلى تشكل السيول.