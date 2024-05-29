بدء اليوم التضامني مغ فلسطين

بدأ، منذ قليل، اليوم التضامني الذي تنظمه نقابة الصحفيين، مع الشعب الفلسطيني، بمناسبة الذكرى 76 لنكبة فلسطين ومرور 8 أشهر على العدوان الصهيوني على غزة.

ويتضمن اليوم، افتتاحًا لمعرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال في غزة، لتوثيق انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وعقد مؤتمر صحفي بالتنسيق مع لجنة الصحفيين الفلسطينيين بمصر، يتخلله شهادات حية لـ 10 من المصورين الفلسطينيين الأبطال القادمين من غزة، الذين وثّقوا بكاميراتهم العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل في قصص مصورة.

كما يتضمن اليوم جلسة نقاشية ومؤتمرًا تحت عنوان (76 عامًا ما بين النكبة الأولى والنكبة الثانية.. فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال)، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات.



