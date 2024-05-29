هيئة الأركان الإيرانية تستبعد في تقريرها الثاني أي عمل تخريبي لمروحية رئيسي

استبعدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اليوم الأربعاء، في تقريرها الثاني حول حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أي عملية تخريب أثناء الرحلة.

وجاء في التقرير أنه تم فحص معظم المستندات والسجلات المتعلقة بإصلاح وصيانة المروحية المنكوبة بعناية، ولم يتم العثور على أي عيوب يمكن أن تكون فعالة في الحادث من حيث الإصلاح والصيانة،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأشار التقرير إلى أن المروحية لم تكن تحمل وزنا إضافيا وعدد الركاب والمعدات كان حسب الوزن القياسي الأقصى للمروحية، عند بداية الرحلة وعند الانطلاق من المبدأ حتى الوصول للوجهة، كما تم مراعاة هذا الوزن اثناء العودة.

وأوضح التقرير أنه وفقا للفحوصات والتحاليل لبقايا وأجزاء مروحية "الشهيد رئيسي" وتوزيعها ومسافات الأجزاء المنفصلة عن الجسم الرئيسي، يستبعد وقوع أي انفجار تخريبي أثناء الرحلة،بحسب التقرير، وبحسب تقرير الخبراء المختصين، لم يتم ملاحظة أي آثار للحرب الإلكترونية على المروحية.

تجدر الاشارة إلى أن الاختبارات وتحليل البيانات ستتم متابعتها حتى يتم اكتشاف السبب الرئيسي للحادث، وسيتم إعلان النتائج.

كانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قد أصدرت قبل نحو أسبوع تقريرا أوليا عن حادث مروحية رئيسي، الذي أدى إلى مقتله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين يوم 19من الشهر الجاري.

وجاء في التقرير الأول أنه تم جمع جزء كبير من المعلومات المتعلقة في مختلف المجالات المتخصصة والتقنية والعامة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث.