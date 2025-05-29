أردوغان: زخم مفاوضات إسطنبول فرصة لسلام دائم بين روسيا وأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الزخم الحاصل في مفاوضات إسطنبول يمثل فرصة لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان التي زارها الأربعاء للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال.

ورحب أردوغان باقتراح وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، عقد جولة ثانية من المفاوضات في إسطنبول يوم 2 يونيو المقبل.

وأضاف: "لافروف صرح أنهم يريدون عقد الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول وبذلك سيبدأ مسار إسطنبول للسلام من جديد".

وأشار إلى أن تركيا على تواصل مع كل من روسيا وأوكرانيا، وترى أن الزخم الحاصل فرصة لتحقيق سلام دائم.

ومضى قائلا: "لا ينبغي التقليل من شأن تصريح لافروف فقد زاد أملنا أكثر في السلام".