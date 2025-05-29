مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم مستعمرون إسرائيلون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن عددا من المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

ومنذ الاثنين الماضي استباح مئات المستوطنين اليهود ساحات المسجد الأقصى المبارك، كما اقتحم الآلاف منهم البلدة القديمة لأداء ما يسمونه "مسيرة الأعلام" في ذكرى احتلال القدس الشرقية، حيث اعتدوا على فلسطينيين وممتلكاتهم ورددوا هتافات استفزازية، بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف، ايتمار بن غفير.

كانت دائرة الأوقاف الإسلامية وثقت اقتحام 2092 مستوطنا للمسجد الأقصى منذ الصباح، وقالت إن من بين المقتحمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير النقب والجليل إسحاق فاسرلاوف، وأعضاء بالكنيست من أحزاب الليكود، والقوة اليهودية والصهيونية الدينية.