الحوثي: «قصفنا مطار بن جوريون وأجبرنا ملايين الصهاينة على الهروب للملاجئ ووقف الملاحة»

أعلن العميد يحيى سريع المتحدث باسم جماعة الحوثيين في اليمن، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار اللد - مطار بن جوريون- في منطقة يافا المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال في بيان، مساء اليوم، إن العملية تأتي «انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة».

وأضاف أن العملية «حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار».

وشدد على استمرار الجماعة في «تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه إخواننا في فلسطين حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم».

واختتم متوعدا بأن الجماعة «ستواجه كل عدوان إسرائيلي على بلدنا بالمزيد من العمليات الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم، باستمرار حظر حركة الملاحة الإسرائيلية الجوية من وإلى مطار اللد».

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال في بيان عبر حسابه بمنصة «إكس» قبل قليل: «تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق من البلاد إثر إطلاق صاروخ من اليمن، وتم اعتراض الصاروخ وعملت أنظمة الدفاع الجوي على اعتراضه بنجاح».

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن فوق القدس، بعد دوي صفارات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى.

كما أشارت القناة ١٢ الإسرائيلية إلى إغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام حركة الملاحة.