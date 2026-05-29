ذبح 125 أضحية بالمجان داخل المجازر الحكومية بالوادي الجديد في ثالث أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تواصل مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد أعمالها داخل المجازر الحكومية لاستقبال أضاحي المواطنين، وسط إقبال متزايد على الذبح داخل المجازر المعتمدة.

وأوضح الكومي، أن عدد الأضاحي التي تم ذبحها اليوم الجمعة داخل مجازر المحافظة بلغ 125 أضحية، وسط متابعة وإشراف بيطري كامل لضمان سلامة اللحوم وصحة المواطنين.

وأشار إلى متابعة أعمال الذبح والكشف البيطري مجانا، مع توفير كل أوجه الرعاية البيطرية والإشراف الكامل على الأضاحي، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشيرا إلى أهمية الذبح داخل المجازر الحكومية لما توفره من بيئة صحية وآمنة، ويتضمن ذلك إجراء الكشف البيطري السليم والتخلص الآمن من المخلفات، حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري.



