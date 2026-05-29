بيت السباع بحديقة حيوان الإسكندرية يجذب المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى

وسط أجواء احتفالية مبهجة شهدتها حديقة حيوان الإسكندرية، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تصدر بيت السباع مشهد الزيارة باعتباره أحد أبرز نقاط الجذب داخل الحديقة، بعدما توافد عليه المواطنون من مختلف الأعمار، خاصة الأسر والأطفال، لمشاهدة الأسود والنمور عن قرب والتقاط الصور التذكارية، في مشهد امتزجت فيه فرحة العيد بحماس الزائرين للاستمتاع بالأجواء الترفيهية وقضاء وقت مميز بين جنبات الحديقة.

وقال محمود إبراهيم، أحد حراس بيت السباع بحديقة حيوان الإسكندرية، لـ"الشروق"، إن بيت السباع شهد إقبالا كبيرا من المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على عكس اليومين السابقين، مشيرا إلى أنه يضم مجموعة متنوعة من الأسود والنمور، التي يعود موطنها الأصلي إلى قارة إفريقيا.

وأضاف إبراهيم، أن الحديقة تضم أيضا عددا من الأسود المعروضة خارج بيت السباع داخل أقفاص خارجية، لافتا إلى أنها من الحيوانات آكلة اللحوم، ويتراوح متوسط أعمارها بين 15 و16 عاما، فيما يمتد موسم التزاوج لديها على مدار العام، وتصل فترة الحمل إلى نحو 110 أيام، ويبلغ متوسط عدد الولادات 4 أشبال.

وأوضح إبراهيم، أن الأسود والنمور تحظى باهتمام وإقبال كبير من الزائرين، خاصة الأطفال، الذين يحرصون على التوقف أمام بيت السباع لمشاهدتها والتقاط الصور التذكارية خلال جولاتهم داخل الحديقة.

وأشار الحارس، إلى أن العاملين داخل الحديقة يحرصون على متابعة الحيوانات بشكل مستمر وتقديم الرعاية اللازمة لها، إلى جانب الاهتمام بنظافة أماكن الإيواء وتجهيزها بما يضمن الحفاظ على سلامتها، مؤكدا أن بيت السباع يظل من أكثر المناطق جذبا للزائرين خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، لما يضمه من حيوانات تحظى باهتمام وإعجاب كبير من المواطنين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة شيماء محمد عبدالله، مديرة حديقة الحيوان بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، إن الحديقة استقبلت في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من 10 آلاف زائر، فيما بلغ عدد الزائرين في أول أيام العيد نحو 3 آلاف زائر، ليصل إجمالي الإقبال خلال أول يومين إلى 13 ألف زائر.

وأشارت إلى أن الطابع الأسري ورحلات اليوم الواحد يغلبان على زيارات المواطنين للحديقة خلال عطلة عيد الأضحى، لافتة إلى أن الحديقة تستقبل زائريها هذا العام بعدد من عوامل الجذب الجديدة، من بينها الولادات الحديثة لأشبال الأسود الإفريقية، ونسانيس العبلنج، والقرود الحبشية، التي تم إتاحتها داخل أماكن مبيتها أمام الجمهور، فضلا عن فقس عدد من الطيور النادرة الجديدة، ما ساهم في زيادة الإقبال ومنح الزائرين تجربة ترفيهية مميزة خلال أيام العيد.