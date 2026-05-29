آلاف المواطنين يتوافدون على الحدائق والمتنزهات بالبحيرة للاحتفال بعيد الأضحى

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، استمرار توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ، خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة والاحتفالات العائلية بالمناطق الساحلية والمتنزهات المفتوحة.

واستقبلت قناطر إدفينا ومدينة رشيد آلاف المواطنين، حيث شهدت حديقة قصر الملك فاروق والحدائق المجاورة لها إقبالا كبيرا من الأسر والأطفال، مع انتشار رحلات المراكب النيلية وركوب الخيل، بالتزامن مع فتح شاطئي رشيد وإدكو أمام الزائرين من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.

كما واصلت الحدائق العامة وشواطئ النيل بالمدن الساحلية استقبال المواطنين، خاصة بمنطقة شاطئ النيل بمدينة رشيد ومنطقة أبو مندور وقناطر إدفينا، بالإضافة إلى شواطئ البحر المتوسط بمدينة إدكو وقرية المعدية، وسط تزايد الإقبال على أماكن التنزه خلال إجازة العيد.

وشهدت الملاهي وأماكن الرسم على الوجوه إقبالا ملحوظا، خاصة من الأطفال والشباب، الذين حرصوا على الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والأنشطة الترفيهية المتنوعة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمرافق الحيوية بالمحافظة، مع تكثيف الجهود لتوفير سبل الراحة والخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بما يضمن سلامتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأضافت محافظ البحيرة أن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" أسهمت في توفير أجواء ترفيهية مميزة، حيث فتحت مراكز الشباب والأندية الرياضية أبوابها أمام المواطنين، وتم تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية ومسابقات تناسب مختلف الأعمار، إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال، لإدخال البهجة على الأسر خلال الاحتفالات بالعيد.