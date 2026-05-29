إجراءات أمنية مكثفة في باريس استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا

تستعد العاصمة الفرنسية باريس بتواجد أمني مكثف وقيود مشددة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غدا السبت، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي.

وأعلن لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، أنه سيتم نشر 8000 شرطي و2500 رجل إطفاء في منطقة باريس الكبرى لمنع أي اضطرابات في النظام العام.

وفي عموم فرنسا، سينتشر 22 ألف شرطي استعدادا للمباراة، التي تقام في العاصمة المجرية بودابست.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع أعمال شغب واسعة النطاق مثل تلك التي اندلعت عقب فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، والتي أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة نحو 200 فرد، واعتقال 559 شخصا، كما سجلت السلطات نحو 700 حريق، استهدف معظمها السيارات.

واندلعت أعمال شغب، خاصة في شارع الشانزليزيه، والذي تمكنت الشرطة من إخلائه لاحقا، وبالقرب من ملعب (حديقة الأمراء)، معقل سان جيرمان، حيث تجمع عشرات الآلاف من المشجعين لمشاهدة فوز الفريق الكاسح 5 / صفر على إنتر ميلان الإيطالي في نهائي البطولة.

ونتيجة لذلك، سيتم فرض قيود خاصة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في شارع الشانزليزيه وفي ملعب حديقة الأمراء، وسيتم إغلاق بعض الطرق، ومنع وقوف السيارات، وتطبيق ضوابط على الدخول، بالإضافة إلى استخدام كاميرات المراقبة في المناطق الحيوية وإغلاق بعض محطات المترو.

ويتعين على المطاعم والمقاهي في شارع الشانزليزيه الإغلاق قبل انطلاق المباراة ونقل أثاثها الخارجي إلى الداخل.

وحتى بعد تأهل باريس سان جيرمان للمباراة النهائية في أوائل مايو الجاري، وقعت حوادث متفرقة في العاصمة الفرنسية، ففي منطقة باريس الكبرى، أُصيب 11 شخصًا، وتم اعتقال 123 آخرون، وفي بعض الحالات، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.