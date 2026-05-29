محكمة في كينيا تجمد مؤقتا اتفاقا مع أمريكا بشأن إقامة منشآة حجر صحي خاصة بفيروس إيبولا

أصدرت محكمة عليا في كينيا، قرارا بمنع الحكومة مؤقتا من الموافقة على صفقة مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منشأة حجر صحي خاصة بفيروس إيبولا في تلك الدولة التي تقع شرقي أفريقيا.

وذكرت القاضية باتريشيا نياوندي، أن المحكمة منعت السلطات الكينية من "إدخال أو تحويل أو استقبال أو تسهيل دخول أي أشخاص تعرضوا أو أصيبوا بفيروس إيبولا إلى البلاد".

وبحسب قرار المحكمة الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، سيقوم أطراف القضية بتقديم المرافعات يوم 2 يونيو المقبل.

وجاء في مستندات الدعوى التي اقامتها مؤسسة كاتيبا، وهي منظمة حقوقية في كينيا، أن مركز إيبولا المقرر إقامته "يجري تنفيذه بطريقة تفتقر إلى الشفافية والمصداقية الدستورية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الخميس اعتزامها تخصيص 13.5 مليون دولار لدعم استعدادات كينيا لمواجهة فيروس إيبولا، مضيفة بعد اتصال بين وزير الخارجية الامريكي مارك روبيو والرئيس الكيني ويليام روتو أن واشنطن تعتزم تخصيص 112 مليون دولار من أجل المساعدات الثنائية الإقليمية لمواجهة الفيروس.

وتوفي أكثر من 200 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ تفشي وباء إيبولا، ما أثار مخاوف دولية واسعة النطاق. وأغلقت أوغندا حدودها مع الكونغو في وقت سابق هذا الأسبوع لمنع انتقال المرض إليها.