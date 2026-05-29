وكالة إنترفاكس: درونز أوكرانية تستهدف بنية تحتية للطاقة في فولجوجراد

أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن حاكم منطقة فولجوجراد الروسية أندريه بوشاروف، أن أنظمة الدفاع الروسية تعمل على إسقاط طائرات بدون طيار "درونز" أوكرانية تستهدف البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية في المنطقة.
وأضاف بوشاروف، استنادا إلى معلومات أولية، أن مبنى سكنيا تعرض للقصف لكن لم تقع إصابات. وتوجد في فولجوجراد مصفاة كبيرة تديرها شركة لوك أويل الروسية للطاقة.
إلى ذلك، قال مسئول عينته روسيا لإدارة منطقة خاضعة لسيطرة موسكو بإقليم دونيتسك شرق أوكرانيا إن هجوما شنته كييف بطائرات درونز قتل ثلاثة عمال في قطاع المرافق العامة أمس الخميس.
وقال دينيس بوشيلين في منشور على تطبيق تليجرام إن العمال، وهم أفراد طاقم صيانة تابع لشركة إمدادات المياه، كانوا في سيارة في فوهليهرسك شمال مدينة دونيتسك عندما ضربت طائرات درونز السيارة.
وأصيب رجل رابع بجروح خطيرة.
وقال بوشيلين إن 4 أشخاص أصيبوا في وقائع منفصلة بأنحاء أخرى من المنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية.
وتطالب روسيا أوكرانيا بالتخلي عن المناطق التي تسيطر عليها في دونيتسك، وقالت إنها مستعدة لمواصلة القتال حتى تسيطر بشكل كامل على الإقليم. وترفض أوكرانيا هذا المطلب.
وقال بوشيلين في مارس الماضي إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على ما يصل إلى 17 % من المنطقة.
وتواصل القوات الروسية تقدمها البطيء عبر دونيتسك، إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسئولين آخرين قالوا إن القوات الأوكرانية استعادت أراضي وتتمتع الآن بأفضل وضع لها منذ شهور على طول خط الجبهة الممتد لمسافة 1200 كيلومتر.