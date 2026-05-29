وكالة إنترفاكس: درونز أوكرانية تستهدف بنية تحتية للطاقة في فولجوجراد

أفادت وكالة إنترفاكس ​للأنباء، نقلا ‌عن حاكم منطقة فولجوجراد الروسية ​أندريه بوشاروف، ​أن أنظمة الدفاع ⁠الروسية تعمل ​على إسقاط طائرات ​بدون طيار "درونز" أوكرانية تستهدف البنية التحتية للطاقة ​والبنية ​التحتية المدنية في المنطقة.

وأضاف ‌بوشاروف، ⁠استنادا إلى معلومات أولية، أن مبنى سكنيا ​تعرض ​للقصف ⁠لكن لم تقع ​إصابات. وتوجد ​في ⁠فولجوجراد مصفاة كبيرة تديرها ⁠شركة ​لوك ​أويل الروسية للطاقة.

إلى ذلك، قال مسئول عينته روسيا لإدارة منطقة خاضعة لسيطرة موسكو بإقليم دونيتسك ​شرق أوكرانيا إن هجوما شنته ‌كييف بطائرات درونز قتل ثلاثة عمال في قطاع المرافق العامة أمس الخميس.

وقال دينيس بوشيلين في ​منشور على تطبيق تليجرام إن ​العمال، وهم أفراد طاقم صيانة تابع لشركة ⁠إمدادات المياه، كانوا في سيارة في ​فوهليهرسك شمال مدينة دونيتسك عندما ضربت ​طائرات درونز السيارة.

وأصيب رجل رابع بجروح خطيرة.

وقال بوشيلين إن 4 أشخاص أصيبوا في وقائع منفصلة بأنحاء ​أخرى من المنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية.

وتطالب ​روسيا أوكرانيا بالتخلي عن المناطق التي تسيطر عليها ‌في ⁠دونيتسك، وقالت إنها مستعدة لمواصلة القتال حتى تسيطر بشكل كامل على الإقليم. وترفض أوكرانيا هذا المطلب.

وقال بوشيلين في مارس ​الماضي إن ​القوات الأوكرانية ⁠لا تزال تسيطر على ما يصل إلى 17 % من ​المنطقة.

وتواصل القوات الروسية تقدمها البطيء ​عبر ⁠دونيتسك، إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسئولين آخرين قالوا إن القوات الأوكرانية ⁠استعادت ​أراضي وتتمتع الآن بأفضل ​وضع لها منذ شهور على طول خط الجبهة الممتد ​لمسافة 1200 كيلومتر.