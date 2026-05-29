قال ستيفن ميلر، نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، إن "إيران قدمت تنازلات كبيرة وجوهرية للولايات المتحدة" في المفاوضات، معتبرا أنها "تنازلات كان من المستحيل تحقيقها قبل وقت قصير فقط".

وأشار ميلر في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أنه "لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي، ولا شيء نهائيا"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أوضح أنه يحتفظ بخيار اتخاذ أي إجراء ضروري الآن، أو في أي وقت مستقبلا، للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي وحمايته"، وفقا لما نقلته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وصرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في وقت سابق، بأن واشنطن "لم تتوصل بعد" إلى اتفاق مع إيران، لكنه اعتبر أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك.

وأشار فانس، الذي قاد فريق المفاوضات الأمريكي في المحادثات مع إيران في إسلام آباد بباكستان، إلى أنه من الصعب تحديد موعد أو ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوافق في النهاية على مذكرة التفاهم مع إيران، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وأضاف: "ما زلنا نتبادل الآراء بشأن بعض النقاط.. لقد أحرزنا تقدما كبيرا".

وتابع: "نأمل أن نواصل إحراز التقدم، وأن يصبح الرئيس ترامب في موقع يسمح له بالمصادقة على الاتفاق، لكن من الواضح أن الأمر لم يُحسم بعد".

ومضى قائلا: "لا أستطيع أن أضمن أننا سنصل إلى ذلك.. لكن في الوقت الحالي أشعر بتفاؤل كبير حيال الأمر".

وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بعرقلة البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير.