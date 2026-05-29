استطلاع: غالبية العاملين في ألمانيا يرغبون في تقليص ساعات العمل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف العاملين في ألمانيا يرغبون في تقليص ساعات عملهم.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز بون للاستطلاعات "أوزبون" بتكليف من الاتحاد الألماني للنقابات، تصل هذه النسبة إلى 63% بين الرجال الذين لديهم أطفال، فيما أعرب 53% من العاملات والعاملين بشكل عام عن رغبتهم في العمل لساعات أقل.

ويرى الاتحاد الألماني للنقابات أن نتائج الاستطلاع تدعم موقفه الرافض لخطط حكومية بشأن مرونة ساعات العمل.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الرجال يعملون في المتوسط 37.1 ساعة أسبوعيا، مقابل 30.8 ساعة للنساء.

كما تبين أن 42% من النساء العاملات يشاركن في رعاية وتربية طفل، مقارنة بـ36% فقط من الرجال.

وشمل الاستطلاع أكثر من 4 آلاف عامل وموظف، جرى استطلاع آرائهم بين يناير ومايو 2025.

كما سُئل المشاركون: "كم مرة تشعر بعد العمل بأنك منهك ومستنزف؟"، وأجاب 29% من الرجال بأن ذلك يحدث "كثيرا" أو "كثيرا للغاية"، بينما بلغت النسبة بين النساء 40%.

وأظهر الاستطلاع أن الضغوط تتجلى بصورة خاصة لدى الأمهات أو الآباء الذين يربون أبناءهم بمفردهم، وكذلك لدى النساء اللاتي يقدمن الرعاية لأفراد من أسرهن.

ووفقا للقائمين على الدراسة، فإن نتائجها تمثل العاملين في ألمانيا بشكل موثوق.

وقالت نائبة رئيس الاتحاد الألماني للنقابات، إلكه هاناك: "النقاش الحالي بشأن ساعات العمل يتجاهل تماما الواقع المعيشي للأسر".

وتشمل خطط الإصلاح التي يتبناها الائتلاف الحاكم وضع حد أقصى أسبوعي لساعات العمل بدلا من يوم العمل المحدد بثماني ساعات.

ورفضت هاناك حجة ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمواجهة ضعف النمو الاقتصادي، قائلة: "إذا عمل الموظفون حتى الإنهاك، فلن ترتفع قدرات النمو، بل سترتفع معدلات المرض والحوادث.. النمو الحقيقي يتحقق من خلال قوة عاملة متحمسة وتتمتع بصحة جيدة، وليس من خلال ساعات عمل مفتوحة بلا حدود أو حماية".