5 دول لاتينية توقع تعهد سانتياجو لمكافحة الجريمة المنظمة

وقعت تشيلي وبيرو والأرجنتين وبوليفيا والإكوادور، اتفاقية حملت اسم "تعهد سانتياجو"، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات بشكل أكثر فاعلية.

واحتضنت العاصمة التشيلية سانتياجو، الخميس، اجتماعا لوزراء خارجية تشيلي وبيرو والأرجنتين وبوليفيا والإكوادور؛ لبحث العمل المشترك في مواجهة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير الخارجية التشيلي فرانسيسكو بيريز ماكينا توقيع الدول الخمس "تعهد سانتياجو".

وأضاف في تصريح: "سنكافح الجريمة معا في جبهة موحدة، نريد جلب الأمن والطمأنينة لمواطنينا.. اليوم يولد تعهد سانتياجو".

ورأى أن الجهود المبذولة على المستوى الوطني لم تعد كافية، ولهذا السبب يجب دعم هذا المسار بتعاون سياسي أقوى، وتنسيق تقني، وتبادل للمعلومات.

وأشار إلى أن الوزراء سيعقدون اجتماعا مجددا بعد 180 يوما في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وذلك لتقييم الخطوات الملموسة والنتائج القابلة للتحقق.

من جانبه، شدد الرئيس التشيلي خوسيه أنطونيو كاست، في تصريح، على أهمية "تعهد سانتياجو".

وقال: "إن هذه الدول الخمس لم تعد ترغب في الوقوف متفرجة بينما تفتك الجريمة المنظمة بشبابنا، وتحتل أحياءنا، وتشتري الذمم والضمائر".

بدوره، أفاد وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كيرنو، في تصريح، بأن المجتمعين أظهروا "شجاعة مؤسساتية" في توقيع "تعهد سانتياجو".

وأضاف: "مجتمعاتنا بحاجة إلى دول قادرة على إزالة بؤر الإفلات من العقاب، وإبداء ردود فعل واستجابة أسرع وأكثر تنسيقا من تلك التي تقوم بها المنظمات الإجرامية".