نائب ترامب: تقدم كبير نحو اتفاق لتمديد الهدنة مع إيران

قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، إن واشنطن "لم تتوصل بعد" إلى اتفاق مع إيران، لكنه اعتبر أن الطرفين على وشك تحقيق ذلك.

وأشار فانس، الذي قاد فريق المفاوضات الأمريكي في المحادثات مع إيران في إسلام آباد بباكستان، إلى أنه من الصعب تحديد موعد أو ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيوافق في النهاية على مذكرة التفاهم مع إيران، بحس موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وأضاف: "ما زلنا نتبادل الآراء بشأن بعض النقاط.. لقد أحرزنا تقدما كبيرا".

وتابع: "نأمل أن نواصل إحراز التقدم، وأن يصبح الرئيس ترامب في موقع يسمح له بالمصادقة على الاتفاق، لكن من الواضح أن الأمر لم يُحسم بعد".

وختم قائلا: "لا أستطيع أن أضمن أننا سنصل إلى ذلك.. لكن في الوقت الحالي أشعر بتفاؤل كبير حيال الأمر".

وقالت مصادر لرويترز إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا أمس الخميس إلى ​اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز لكن الرئيس ترامب لم يقره حتى الآن وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه ‌لم توضع اللمسات النهائية على الاتفاق بعد.

وأفادت أربعة مصادر مطلعة بأن الاتفاق سيمدد وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 60 يوما وسيسمح بعودة حركة الملاحة في الممر المائي بينما سيناقش المفاوضون قضايا شائكة مثل البرنامج النووي الإيراني.

وفي حال موافقة صناع القرار في واشنطن وطهران عليه، سيُمثل هذا الاتفاق أكبر خطوة نحو السلام منذ نشوب النزاع في 28 فبراير الماضي. وجاءت أنباء الاتفاق المحتمل بعد جولة من الهجمات المتبادلة بين البلدين، وهي أحدث ​مواجهة من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أوائل الشهر الماضي.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلا عن مصدر مُقرب من فريق التفاوض، أن ⁠نص مذكرة التفاهم لم توضع عليه اللمسات النهائية بعد أو يعتمد بشكل نهائي.

وينص الاتفاق على السماح بالملاحة بحرية تامة عبر مضيق هرمز، كما يُلزم الولايات المتحدة برفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى رفع بعض العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني.

وأدت هذه التقارير إلى انخفاض أسعار النفط، وسط آمال بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لعبور ما يقارب خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.