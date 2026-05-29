كوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لهجوم عسكري أمريكي

قالت جوزفينا فيدال، نائبة وزير الخارجية الكوبي، إنها ترى أن خطر شن عملية عسكرية أمريكية على الجزيرة آخذ في الازدياد مع جمود المفاوضات بين البلدين.

وفي كلمة خلال جلسة استماع بمبنى الكابيتول للتنديد بالعقوبات الأمريكية على واردات النفط الكوبية، اتهمت فيدال واشنطن بتلفيق ذرائع لتصوير كوبا على أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي لتبرير شن عدوان، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت: "يتزايد خطر العدوان العسكري على كوبا يوماً بعد يوم".

وفي عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضت الولايات المتحدة حصارا فعليا على كوبا من خلال التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء الماضي أنه واثق من أن الحوار بين البلدين، الذي بدأ في مارس تقريباً، سيحقق "نتيجة جيدة".

وشددت السلطات الكوبية على أنها لن تسمح بالتدخل في الشئون الداخلية، وانتقدت الولايات المتحدة للافتقار لحسن النية.

وتابعت فيدال: "لا تزال قناة التواصل بين الحكومتين مفتوحة، لكن لم يتم إحراز تقدم كبير. لدينا أسباب تدعونا للشك في جدية ومسئولية حكومة الولايات المتحدة".

وفي أحدث تصعيد لحملة الضغط التي يشنها ترمب على الحكومة الشيوعية في كوبا، وجهت الولايات المتحدة رسمياً 4 تهم بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو على خلفية إسقاط طائرة مدنية في عام 1996.

وحذر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز من "حمام دم" يودي بحياة آلاف الكوبيين والأمريكيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري.