 وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الرئيس الكيني تنسيق الجهود للتصدي لفيروس إيبولا - بوابة الشروق
الجمعة 29 مايو 2026 9:03 ص القاهرة
نشر في: الجمعة 29 مايو 2026 - 8:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 مايو 2026 - 8:12 ص

 بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع الرئيس الكيني ويليام روتو، تنسيق جهود الاستجابة الصحية العامة بين الولايات المتحدة وكينيا لمواجهة فيروس إيبولا.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الجانبان، /الخميس/، لمناقشة التفشي المستمر للفيروس، والجهود المنسقة لتأمين الإمدادات الطبية الحيوية لكينيا وضمان قوة وجاهزية النظام الصحي الكيني، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت.

 

وقال روبيو، إن الحكومة الأمريكية تعتزم تخصيص 13.5 مليون دولار لدعم جهود كينيا في الاستعداد لمواجهة الإيبولا.

 

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق مع تطور الوضع، والاستمرار في الاستفادة من الشراكة الصحية القوية بين الولايات المتحدة وكينيا، والتي أثبتت أهميتها في مواجهة تحديات الصحة العامة في كينيا وعموم شرق أفريقيا.


