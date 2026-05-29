كوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان عسكري أمريكي

قالت جوزفينا فيدال نائبة وزير الخارجية الكوبي إنها ترى أن خطر شن عدوان عسكري ​أمريكي على الجزيرة آخذ في الازدياد مع ركود ‌المفاوضات بين البلدين.

وفي كلمة أمس الخميس خلال جلسة استماع بمبنى الكابيتول للتنديد بالعقوبات الأمريكية على واردات النفط الكوبية، اتهمت ​فيدال واشنطن بتلفيق ذرائع لتصوير كوبا على أنها ​تهديد للأمن القومي الأمريكي لتبرير شن عدوان.

وقالت "يتزايد خطر ⁠العدوان العسكري على كوبا يوما بعد يوم".



وفي عهد ​الرئيس دونالد ترامب، فرضت الولايات المتحدة حصارا فعليا على ​كوبا من خلال التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها ​البلاد منذ عقود.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ​يوم الأربعاء إنه واثق من أن الحوار بين البلدين، الذي بدأ ‌في ⁠مارس آذار تقريبا، سيحقق "نتيجة جيدة".

وقالت السلطات الكوبية إنها لن تسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية وانتقدت الولايات المتحدة للافتقار لحسن النية.

وقالت فيدال "لا تزال قناة التواصل بين الحكومتين ​مفتوحة، لكن ​لم يتم ⁠إحراز تقدم كبير. لدينا أسباب تدعونا للشك في جدية ومسؤولية حكومة الولايات المتحدة".



وفي أحدث ​تصعيد لحملة الضغط التي يشنها ترامب على ​الحكومة ⁠الشيوعية في كوبا، وجهت الولايات المتحدة رسميا أربع تهم بالقتل إلى الرئيس السابق راؤول كاسترو على خلفية إسقاط ⁠طائرة ​مدنية في عام 1996.

وحذر وزير ​الخارجية الكوبي برونو رودريجيز من "حمام دم" يودي بحياة آلاف الكوبيين والأمريكيين في ​حال تنفيذ أي عمل عسكري.