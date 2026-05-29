صحيفة الجارديان: واشنطن تطلع أطرافا إقليمية على مسودة الاتفاق مع إيران

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلع شركاء الولايات المتحدة الأمريكية ومن بينها إسرائيل على مسودة الاتفاق الخاص بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الصحيفة، إن باكستان كانت من بين الدول التي تم إطلاعها على مسودة الاتفاق، وأن وزير خارجيتها محمد إسحاق دار سيزور واشنطن، غدا /الجمعة/، وسيلتقي ونظيره الأمريكي مارك روبيو.

وأضافت أن واشنطن قد أطلعت الأطراف ذات الصلة على مسودة الاتفاق؛ سعيا منها للحفاظ على حالة عدم التصعيد وعمل المعالجة المبكرة لكل ما من شأنه أن يشكل خرقا للاتفاق بعد إتمامه وتنحية النقاط الخلافية المعرقلة لتنفيذه.

وأشارت إلى أن إيران في حالة موافقتها على الاتفاق ستحصل على 12 مليار دولار من أموالها المجمدة بموجب العقوبات الدولية.

كما أن حرية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ستكون مكفولة من الطرفين، في مقابل أن تنهي واشنطن حصارها على الموانئ الإيرانية، وأن تقوم إيران بتطهير الألغام التي زرعتها في مياه المضيق، وكل ذلك يتعين أن يتم في غضون 30 يوما من توقيع الاتفاق، الذي ينص كذلك على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يمهد لإبرام اتفاق دائم ينهى حالة الحرب.

وتابعت "الجارديان"، أن مسودة الاتفاق في مضمونها قد لا تكون أفضل شيء بالنسبة لطهران التي ترى أن المسودة خلت من بنود واضحة ومحددة لإنهاء العقوبات المفروضة عليها، أما بالنسبة لإسرائيل فترى "الجارديان" أن افتقاد مسودة الاتفاق على بنود جازمة تمنع إيران من امتلاك القدرة النووية لا يبدو لدى قادة إسرائيل "أمرا مستساغا"، فضلا عن أنها ترى أن من مصلحتها الربط بين أي اتفاق بين واشنطن وطهران وبين لجم أنشطة حزب الله اللبناني.

وأشارت "الجارديان" إلى أن الهجمات الإيرانية صباح اليوم الخميس ضد قاعدة عسكرية في الكويت كشفت بوضوح مدى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، وضرورة تمديده وصولا إلى اتفاق دائم.

وأكدت أن أسواق النفط الدولية هي المترقب الأكبر لذلك، حيث ارتفعت أسعار البرميل بواقع دولارين، صباح اليوم، إثر هجوم الطيران الإيراني المسير على الكويت، لكن سعر البرميل لا يزال أقل من 100 دولار في الأسواق الدولية.

وفي موسكو.. قال علي باقرى نائب وزير خارجية إيران، إن بلاده لن ترضى بأقل من فك تجميد أرصدتها المصرفية، وإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بلا شرط أو قيد.

وفي واشنطن.. هاجم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأفكار الإيرانية الخاصة بإنشاء هيئة لإدارة مضيق هرمز تتولى تحصيل رسوم عبور للسفن التجارية المارة في المضيق، وقال إن الولايات المتحدة لن تتهاون ولن تسمح بهذا الأمر، مهددا بمزيد من العقوبات.