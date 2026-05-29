أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الجمعة، أنها سوف ترسل، لأول مرة، ضباطا من قوات الدفاع الذاتي إلى قيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها في مهمتها الأوكرانية، في أحدث مثال على تعزيز العلاقات بين طوكيو والتحالف العسكري.

وأضافت الوزارة أنها سترسل 4 ضباط إلى منظمة المساعدة والتدريب الأمنية التابعة للناتو لأوكرانيا وهي قيادة مقرها بلدة فيسبادن الألمانية وتم إطلاقها في يوليو 2024، لتنسيق التخطيط والترتيب لتقديم المساعدة الأمنية إلى الدولة التي تمزقها الحرب، حسب صحيفة جابان تايمز اليوم الجمعة.

وسينسق الضباط مع آخرين لتنسيق توفير المعدات والتدريب للجيش الأوكراني، بينما سيعملون أيضا كجهات اتصال مع الدول الشريكة.