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الأمن العراقي: مقتل إرهابيين اثنين وتدمير نفق جنوبي الموصل

أ ش أ
نشر فى : السبت 29 يونيو 2019 - 3:40 م | آخر تحديث : السبت 29 يونيو 2019 - 3:40 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن تدمير نفق وقتل إرهابيين اثنين كانا بداخله جنوبي مدينة الموصل.

وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن قوات شرطة نينوى وبإسناد من طيران التحالف الدولي نفذ عملية استباقية وفقا لمعلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر (داعش) الإرهابية في منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير، وهو عبارة عن نفق كبير تحت الأرض.

وأضافت أنه قبل وصول القوة تم قصف الوكر بضربة جوية، وعند محاولة اقتحام النفق تعرضت القوة لإطلاق نار من داخل النفق، وتم الرد بقوة على مصدر إطلاق النار وقتل إرهابيين اثنين كانا داخل النفق والتحفظ على بندقيتين كلاشنكوف.


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