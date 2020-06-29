مستقبل وطن أسيوط يفتتح مستشفى العزل لمواجهة فيروس كورونا بمنفلوط

افتتحت أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن أسيوط، مستشفى العزل، لمواجهة وعلاج المصابين بفيروس كورونا، بمنفلوط والمراكز المجاورة، بسعة ٤٥ سريرا، بحضور عصام سعد محافظ أسيوط والمهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والاستاذ مصطفى الكحيلي أمين قطاع الأعمال بالحزب، ومحمد دسوقي وأحمد أبوعليم، ونعمان أحمد فتحي عبدالفتاح جمال، وشهير الحادي، وراشد أبوالعيون، أعضاء الهيىة البرلمانية عن الحزب بأسيوط، والدكتور حسام ماضي أمين الحزب بمنفلوط، والأستاذ محمود نفادي أمين التنظيم.

وقال مصطفى الكحيلي أمين قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن أسيوط والمشرف على تجهيز المستشفى، إن سعة المستشفى بإجمالي ٤٥ سريرت، مجهزة بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية وأجهزة الأكسجين، مشيرا إلى أن دور الحزب الخدمي والمجتمعي الوقوف مع المواطنين في مشاكلهم وقت الأزمات.

وأوضح الكحيلي، أن مرضى كورونا من أهالي مدينة منفلوط والقرى التابعة لها، كانوا يعانون أشد المعاناة، بسبب عدم وجود مستشفى عزل صحي داخل المدينة، خاصة بعد تزايد أعداد المرضى في الآونة الأخيرة، حيث تم نقل العزل الصحي إلى مستشفى حميات القوصية نظرا لضيق المكان بمستشفى الصحة الإنجابية التي تم نقل جميع الأقسام بها بعد هدم مستشفى منفلوط المركزي.

من جانبه قال المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن، إن مستقبل وطن منذ جائحة كورونا، شارك المواطنين في محافظة أسيوط، بتوفير مستلزمات العزل الوقائية من أجهزة وأدوية وعلاج، إضافة إلى المواد الغذائية.

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن، أننا نعمل لخدمة المواطن في أسيوط لتفعيل الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب في مواجهة آية ظروف.

من جانبه، أعرب محافظ أسيوط عن شكره لجهود حزب مستقبل وطن في أسيوط، من خلال تقديم المساعدات العينية والمشاركة المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا، منذ بدايتها، مشيرا إلى أنه طالب جميع الأحزاب أن تعمل وتجتهد لخدمة المواطنين أسوة بما يقدمون مستقبل وطن في أسيوط.