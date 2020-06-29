الإمارات تعلق استقبال ركاب الرحلات الجوية من باكستان

تبدأ دولة الامارات اعتبارا من مساء الأحد (الاثنين بالتوقيت المحلى للبلاد) تطبيق قرارها بتعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات و(الترانزيت) القادمة من باكستان لحين الانتهاء من إنشاء مختبر لفحوصات فيروس كورونا المستجد بالدولة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات في بيان أصدرته فى وقت سابق من مساء الأحد إنه تقرر تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات والترانزيت القادمة من باكستان لحين الانتهاء من إنشاء مختبر خاص لإجراء الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لجميع القادمين إلى الدولة كإجراء احترازي مسبق للتأكد من صحة وسلامة جميع القادمين.

كانت شركة طيران الإمارات، أكبر ناقل جوي بالإمارات والشرق الأوسط، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، تعليق رحلاتها مؤقتاً من باكستان بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة لبعض الركاب القادمين من باكستان عبر دبي عند وصول رحلتهم إلى هونج كونج.