ماكرون يهاجم تركيا بسبب دورها في ليبيا وينفي دعم حفتر

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هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا بشدة، بسبب دورها في الصراع الليبي، ونفى دعم بلاده للمشير خليفة حفتر.

وفي أعقاب محادثة له مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر الضيافة الحكومي في ميزيبرج شمالي برلين، قال ماكرون مساء اليوم الاثنين عن الدور التركي إنه يمثل تهديدا لأفريقيا ولأوروبا.

وأضاف ماكرون أن بلاده تدين التدخل الخارجي في ليبيا، وقال إن أنقرة تخالف الالتزامات التي تم التوافق عليها في مؤتمر برلين في يناير الماضي.

ونفى ماكرون دعم بلاده لحفتر خصم فائز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس، وقال " فرنسا لا تدعم المشير حفتر"، وتابع أن بلاده تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع في ليبيا.

وأضاف ماكرون أنه أدان وجود عناصر من شركة "فاجنر" الروسية، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتشير تقديرات الجيش الأمريكي إلى وجود نحو 2000 فرد تابع للشركة الروسية الخاصة، في ليبيا.

ويُقال إن شركة فاجنر لها علاقات مع الكرملين.