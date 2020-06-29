ولاية مسيسيبي الأمريكية تقرر التخلي عن الشعار الاتحادي في علمها

صوت أعضاء برلمان ولاية ميسيسيبي الأمريكية يوم الأحد على تغيير علم الولاية، وهو الأخير في الولايات المتحدة الذي يحمل شعار معركة الانفصالية الفيدرالية التي تعود لستينيات القرن التاسع عشر.

وحظي مشروع القانون بدعم من الحزبين، حيث صوت مجلسا النواب والشيوخ في الولاية على القرار بشكل واضح بمباركة رئيس مجلس النواب فيليب جان والحاكم تاتي ريفز، وكلاهما من الحزب الجمهوري.

وسيشكل التشريع لجنة لتصميم علم جديد بدون الشعار الاتحادي الذي يجب أن يتضمن عبارة "نثق في الرب".

وسيصوت سكان ولاية ميسيسيبي على التصميم الجديد في تشرين ثان/نوفمبر المقبل. وفي حال تم رفض التصميم، ستقوم اللجنة بتصميم علم جديد ليتم التصويت عليه بعد عام.