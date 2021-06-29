قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه شقوير، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد وبراءة 4 متهمين آخرين، في القضية المتهمين فيها بقتل مواطن بسبب خلافات على نشاط الاتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية في منطقة 6 أكتوبر.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه "مبروك . م"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بينوا النية وعقدوا العزم على قتله، وذلك لما بينهم وبينه من خلاف، وأعدوا تنفيذاً لمخططهم الإجرامى حيث استدرجه المتهمان الأول والثانى لمكان الواقعة، وما أن ظفروا به فى مكان الواقعة حتى أطلق المتهمين من الثالث حتى الأخير وابل من الطلقات النارية صوبه، مما أدى لإصابته الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث حتى الأخير أحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بندقية ألية سريعة الطلقات"، كما أحرزوا طلقات نارية تستخدم فى هذا السلاح، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثاني أحرزوا بواسطة باقي المتهمين أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية سريعة الطلقات حال كونها لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بالإضافة إلى أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر وكذلك عقار الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة للمتهمين جميعا أنهم اتلفوا عمدا أموالا منقولة وهي المركبة المملوكة للمجني عليه وجعلوها غير صالحة للاستخدام وترتب على ذلك ضررا ماليا تجاوز قيمة خمسون جنيها.

وكشفت أدلة الثبوت في القضية حيث شهدت احلام .ا ربة منزل أنه وعلى أثر تغيب زوجها المجني عليه عن العودة إلى مسكنها توجهت بالسوال عنه للمتهم الأول لعلمها اصطحابه زوجها مرافقته والمتهم الثاني لشراءهم المواد المخدرة فقرر لها بقيام أحد تاجري المواد المخدرة وآخرين معه بمدينة 6 اكتوبر بالتعدي على زوجها المجني عليه واطلاقهم أعيرة نارية صوبه باستخدام أسلحة نارية بحوزتهم وازهاقهم روحه وباصطحابها لمكان الواقعة أبصرت زوجها طريحا بداخل السيارة خاصته وإصابته برأسه فأسرعت بنقله إلى المستشفي لاسعافه وبتحققها من وفاته أبلغت بالواقعة.

وأضافت بقيام المتهمان الأول والثاني باصطحاب زوجها المجني عليه إلى مكان الواقعة وذلك بزعم شراء المواد المخدرة للنيل منه مع باقي المتهمين لما بينه وبينهم من خلاف سابق حول نشاطهم في الاتجار المواد المخدرة وتحقق مقصدهم الإجرامي بقتله.

وكشفت شهادة مجري التحريات رئيس مباحث قسم أكتوبر ثالث، أنه حال مباشرته مهام عمله أبلغ بوجود جثمان المتوفي بمستشفي 6 أكتوبر المركزي وبالانتقال إليه تقابل مع زوجته والتي قررت بمضمون ما شهدت به وبفحصه سيارة المجني عليه أبصر بها آثار لثقوب تشير لإطلاق أعيرة نارية عليها وكذا آثار دماء بداخلها.



