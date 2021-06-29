السعودية وأمريكا تبحثان تعزيز التنسيق لوقف التدخلات الإيرانية في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، أوجه الشراكة الاستراتيجية، وسبل دعهما وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تطرق الجانبان، على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، وبحثا تعزيز التنسيق المشترك لوقف التدخلات الإيرانية التخريبية في المنطقة، ووقف تمويل إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، كما ناقشا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.