شاهدة جديدة في أحداث الكابيتول: ترامب كان يعلم أن مثيري الشغب مسلحين

أكدت شاهدة جديدة أمام لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، في جلسة استماع يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب كان يعلم أن مثيري الشغب مسلحين، قبل ساعات من تلك الاحداث، وأنه شجع حراس الأمن على السماح لهم بالمرور على أي حال.

ونقلت صحيفة لوس انجليس تايمز الأمريكية عن كاسيدي هاتشينسون المساعدة السابقة بالبيت الأبيض، القول أمام اللجنة يوم الثلاثاء:"لا يهمني، أن يكون لديهم أسلحة"، مستعيدة بذلك تعليقات ترامب صباح يوم 6 يناير. وأضافت أنه قال :"إنهم لم يأتوا هنا لإيذائي ... خذوا أجهزة التفتيش المغناطيسية تلك بعيدا. دعوا شعبي يدخل. يمكنهم السير إلى الكابيتول من هنا".

وأضافت هاتشينسون أنه في الأيام التي سبقت 6 يناير، تم إبلاغ مارك ميدوز، آخر رئيس لموظفي البيت الأبيض في عهد ترامب بخطط الحاضرين لحمل السلاح في تجمع ترامب قبل التوجه إلى مبنى الكابيتول، وإنه قيل له إن الحاضرين سيحملون سكاكين وبنادق ومسدسات وبنادق ورماح.

يشار إلى أن هاتشينسون هي الشاهدة الوحيدة التي أدلت بشهادتها خلال جلسة الثلاثاء التي تقرر عقدها قبل أقل من 24 ساعة. وتعد جلسات الاستماع جزءا من تحقيق يحاول تحديد الأسباب التي أدت إلى أعمال العنف في مبنى الكابيتول ، وإنه من المتوقع أن تستمر الشهر المقبل.