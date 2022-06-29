لميس الحديدي ساخرة من فيديو خطف طفل بشكة دبوس: ولا أفلام جيمس بوند

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عرضت الإعلامية لميس الحديدي، مقطع فيديو مفبرك يُظهر محاولة مصطنعة لاختطاف طفل بـ"شكة الدبوس".

وقالت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أن الفيديو يهدف إلى بث الرعب والتخويف في المجتمع ونقل رسالة بأن أي طفل معرض لتعرضه لذلك.

وأضافت بسخرية: "دي شكة دبوس ولا كإنها أفلام جيمس بوند.. دي حاجة وهم ومضحكة جدا.. الواد أول ما اتشك وقع على طول..قصة لطيفة جدا".

وتابعت: "انا لم أهتم بالفيديو لكني فوجئت بناس متعلمة كتير بتتكلم عنها وده أمر بيخضني.. لازم نتحلى ببعض العقل.. مش كل حاجة نشوفها على السوشيال ميديا نصدقها".