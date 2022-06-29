فورد تستدعي الشاحنة الخفيفة الكهربائية إف-150 لايتنينج

استدعت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور كورب حوالي 2900 شاحنة خفيفة كهربائية من طراز إف-150 لايتنينج لإصلاح مشكلة برمجة يمكن أن تؤدي إلى عدم تحذير السائق عند انخفاض ضغط الهواء في الإطارات.

وهذه المرة الأولى التي تستدعي فيها ثاني أكبر شركة سيارات في الولايات المتحدة سيارات كهربائية.

وبحسب فورد فإن المشكلة البرمجية يمكن أن تؤدي إلى فشل السيارة في تقديم التحذير المناسب عند انخفاض مستوى ضغط الهواء في الإطارات أو إلى عدم إضاءة المصابيح وهو ما يزيد احتمالات حدوث تصادم.

وهذه المشكلة موجودة في الشاحنات المزودة بإطارات مقاس 20 بوصة ومقاس 22 بوصة الصالحة لكل فصول السنة.

وذكرت فورد أن سبب المشكلة هو أنه تم تعريف برنامج الكمبيوتر على أساس أن الضغط المناسب للإطار هو 35 رطل لكل بوصة مربعة، في حين أن الضغط الصحيح هو 42 رطل لكل بوصة مربعة.