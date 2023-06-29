إثيوبيا تتقدم بطلب للانضمام إلى بريكس

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ميليس أليم، أن بلاده تعتزم تقديم طلب رسمي للانضمام إلى مجموعة «بريكس».

جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، خلال إحاطة إعلامية قال فيها إن «إثيوبيا تبدي عزمها للانضمام إلى مجموعة بريكس في المستقبل».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضاف أن «بلاده ستواصل العمل مع المؤسسات الدولية التي يمكنها حماية مصالحها»، معربًا عن أمله في قبول مجموعة بريكس الطلب.

ومجموعة «بريكس» هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، وتحول اسمها من «بريك» إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها.

وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

وتسعى العديد من البلدان، ومعظمها من دول الجنوب، للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، التي تمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40% من سكان العالم.

وتشمل الدول الأعضاء التي تطمح للانضمام إلى «بريكس»، مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران والجزائر والأرجنتين.