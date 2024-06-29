فصائل عراقية تستهدف سفينة نفطية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا بإسرائيل

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، استهداف سفينة نفطية كانت في طريقها إلى ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسيّر.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها عبر تطبيق «تليجرام»، مساء الجمعة: «نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق بالاشتراك مع القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينة (والر) النفطيةَ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ كانت في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيّرة».

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة الحوثي في نوفمبر 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.