حقق الزمالك فوزا كبيرا على حساب سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

سجل أهداف الزمالك كلا من مصطفى شلبي في الدقيقة 4 ونبيل عماد دونجا في الدقيقة 41 وإبراهيما نداي في الدقيقة 89 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 90+2 فيما سجل هدفي سيراميكا جون إيبوكا الدقيقة 21 وصديق أوجولا في الدقيقة 72.

بدأ الزمالك المباراة ضاغطا منذ البداية واستطاع مصطفى شلبي أن يسجل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الرابعة بعد متابعته لعرضية من جانب أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى ليتابعها شلبي برأسية متقنة داخل الشباك.

بهذه النتيجة أرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 37 في المركز الثامن من 22 مباراة، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 37 في المركز التاسع من 27 مباراة.

بدأ سيراميكا تدريجيا الدخول في المباراة، وتهديد مرمى محمد صبحي عن طريق الثنائي جون إيبوكا وصديق أوجولا اللذان شكلا خطورة كبيرة على مرمى الزمالك ترجمها في النهاية جون إيبوكا في الدقيقة 21 بعد تمريرة رائعة من جانب إجولا داخل منطقة الجزاء ليتابعها إيبوكا ويسددها داخل الشباك.

واستطاع الزمالك العودة من جديد وتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 41 عن طريق نبيل عماد دونجا والذي تابع تسديدة ناصر ماهر، وعقب الهدف الثاني للزمالك، تحصل ناصر ماهر على ركلة جزاء بعد محاولة مرور بمنطقة الجزاء ولكن ألغيت بداعي التسلل على عبدالله السعيد في بداية اللعبة

وفي الشوط الثاني، بدأ سيراميكا المباراة بشكل سريع وحاول تهديد مرمى الزمالك في أكثر من مناسبة وكاد القندوسي أن يعادل النتيجة بعدما أنفراد تام بالمرمى في الدقيقة 48 ولكن تصدى لها صبحي ببراعة.

في المقابل كاد الزمالك أن يعزز تقدمه عن طريق يوسف أوباما في أكثر من كرة وتحديدا في الدقيقة 63، بعدما مراوغة يوسف أوباما لأكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء وحارس المرمى ولكن يسددها بغرابة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 72 تمكن سيراميكا من تسجيل هدف التعادل عن طريق صديق أوجولا بعد عرضية متقنة من جانب أحمد ياسر ريان من الجهة اليمنى لتصل إلى صديق أوجولا داخل منطقة الجزاء ويتابعها أوجولا برأسة في الشباك

انتظر جوزيه جوميز حتى الدقيقة 73 لإجراء أولى التعديلات بخروج الثنائي يوسف أوباما وناصر ماهر ونزول عمار ياسر وزياد كمال، امتلك الزمالك وسط الملعب بشكل أكبر قبل ان يقوم بتعديل أخر بخروج دونجا وعمر جابر ونزول إبراهيما نداي و محمد عاطف.

تسبب إبراهيما نداي في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى سيراميكا وتمكن الزمالك من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89عن طريق نداي بعد انطلاقة من زيزو من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ليمررها عرضية تصل إلى نداي أمام المرمى الخالي ويسددها معلنا الهدف الثالث.

وفي الدقيقةالثانية من الوقت بدل الضائع ومن هجمة مرتدة مرر إبراهيما نداي كرة عرضية إلى زيزو داخل منطقة الجزاء ليضعها زيزو بكل سهولة ليضيف الهدف الرابع للزمالك، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 4-2.