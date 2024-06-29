 توافد طلاب الثانوية على لجان مدينة نصر لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ - بوابة الشروق
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توافد طلاب الثانوية على لجان مدينة نصر لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ

أحمد كساب
نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 8:55 ص | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 9:03 ص

توافد طلاب الثانوية العامة، اليوم، على لجان مدرسة السعيدية وخالد بن الوليد، بمدينة نصر، لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ. 

 

وحرص العشرات من أولياء الأمور على التواجد أمام اللجان رفقة ذويهم من الطلاب، للاطمئنان عليهم قبل دخول اللجان.

 

وشهدت اللجان تشديدات أمنية، مع وضع كاردون أمني أمام اللجان لتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات ومنع الزحام وفرض حالة من الهدوء بمحيط اللجان.

 

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في تمام الثامنة من صباح اليوم، لتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات، وحرص مسئولي اللجان على تفتيش الطلاب أثناء دخولهم لمنع اصطحابهم لأية متعلقات خاصة بالمادة.


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