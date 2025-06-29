صحة غزة: حصيلة ضحايا الحرب ترتفع إلى 56 ألفا و500 شهيد

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأحد، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 88 شهيدًا، و365 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 56 ألفًا و500 شهيد، و133 ألفًا و419 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 6175 شهيدًا، و21 ألفًا و378 إصابة.

ونوهت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية، بلغت 18 شهيدًا، وأكثر من 41 إصابة.

وأفادت بارتفاع إجمالي شهداء «لقمة العيش» ممن وصلوا للمستشفيات إلى 583 شهيدًا، وأكثر من 4186 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.