طبيبة: تم تشخيص إصابة أليكسي نافالني بالتهاب جلدي بدون عرضه على أخصائي سموم

تم بصورة رسمية تشخيص إصابة زعيم الاحتجاجات الروسي، أليكسي نافالني، بـ "التهاب الجلد التماسي"، بدون أن يتم عرضه على أخصائي سموم، بحسب ما قالته طبيبة تقول إنه من الممكن أن يكون قد تم تسميمه.

وقالت الطبيبة أناستازيا فاسيلييفا التي فحصت نافالني في المستشفى، في بيان لها: "لم تكن هناك استشارة طبية بواسطة أخصائي سموم. ولا توجد نتائج لاختبارات السموم."

وتوضح فاسيلييفا أن "المادة السامة التي تسبب في تورم الجلد والطفح الجلدي، غير واضحة". وكانت الطبيبة قالت في وقت سابق إنه من الممكن أن يكون نافالني قد تسمم، مضيفة أن التشخيص الرسمي بأنه كان يعاني من رد فعل تحسسي، مليء بالاخطاء.

وقالت إنها "تعارض بشكل قاطع" إعادة نافالني إلى مركز احتجازه حيث أصيب بالمرض.