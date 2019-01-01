بارتي تحافظ على صدارة تصنيف للاعبات التنس

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حافظت الأسترالية أشليه بارتي على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

وتحتل بارتي المتوجة بلقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، المركز الأول برصيد 6605 نقاط وتليها اليابانية نعومي أوساكا برصيد 6257 نقطة والرومانية سيمونا هاليب بطلة ويمبلدون في المركز الثالث برصيد 6055 نقطة.

وشهدت نسخة التصنيف الصادرة اليوم صعود البريطانية جوهانا كونتا إلى المركز الرابع عشر.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2019 كما يلي :

الأسترالية أشليه بارتي في المركز الأول برصيد 6605 نقاط

اليابانية نعومي أوساكا في المركز الثاني برصيد 6257 نقطة

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 6055 نقطة

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع برصيد 5933 نقطة

الهولندية كيكي بيرتنز في المركز الخامس برصيد 5130 نقطة

التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز السادس برصيد 4785 نقطة

الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز السابع برصيد 4638 نقطة

الأمريكية سلون ستيفنز في المركز الثامن برصيد 3802 نقطة

الأمريكية سيرينا وليامز في المركز التاسع برصيد 3411 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز العاشر برصيد 3365 نقطة.