ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 1.3%، مقارنة بما كان عليه في نفس الوقت أمس الثلاثاء، لتصل حصيلة الإصابات إلى 4.35 مليون حتى الساعة السادسة و33 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبورج للأنباء.

والزيادة على المستوى الوطني في الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومي وهو 1.6% على مدى الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، التي بلغت 470 ألفا و762 حالة، بزيادة نسبتها 1.8% مقارنة بنفس الوقت أمس.

وسجلت ولاية ألاسكا زيادة نسبتها 4.1% في عدد الحالات مقارنة بما تم تسجيله في نفس الوقت أمس الثلاثاء، مما يرفع إجمالي الحصيلة بها إلى 2730.

وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الوفاة المسجلة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي 200 شخص بها.