رئيس كازاخستان يقرر تمديد الحجر الصحي لأسبوعين آخرين

قرر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، تمديد قيود الحجر الصحي المفروضة على البلاد؛ لاحتواء جائحة " كورونا" لمدة أسبوعين آخرين.

وأوضحت الخدمة الصحفية الرئاسية -وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية اليوم الأربعاء- أن "توكاييف" اتخذ هذا القرار لزيادة تعزيز الأثر الإيجابي للتدابير التقييدية المفروض على البلاد خلال يوليو الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار المضاعفات المحتملة للحالة الوبائية في كازاخستان والدول المجاورة.

وكانت الحكومة الكازاخية قد فرضت الحجر الصحي لمدة أسبوعين في البلاد ابتداء من 5 يوليو بسبب تدهور الوضع الوبائي وتصاعد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ثم قررت تمديد الإجراءات -بما في ذلك حظر التجمعات وفرض قيود على حركة كبار السن وتعليق أنشطة أماكن الترفيه وساحات اللياقة البدنية- في وقت لاحق حتى 2 أغسطس المقبل.