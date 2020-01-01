أعلنت ماكينزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، الثلاثاء، أنها تبرعت بنحو 7ر1 مليار دولار للعمل الخيري منذ أن تعهدت بالتبرع بجزء من ثروتها الضخمة العام الماضي.

كما أعلنت أيضا عن تغيير لقبها إلى "سكوت" بعد طلاقها من بيزوس، الذي تم في تموز/يوليو الماضي.

وبعد الطلاق، أعلنت سكوت عن احتفاظها بـ 25% من أسهم الزوجين في شركة أمازون العملاقة وتقدر ثروتها بعدة مليارات من الدولارات.

وكتبت سكوت في تدوينة: "لا يساورني شك في أن الثروة الشخصية لأي شخص هي نتاج جهد جماعي وهياكل اجتماعية تقدم فرصا لبعض الأشخاص وعقبات أمام عدد لا يحصى من الأشخاص".

وأشارت إلى 116 منظمة قدمت تبرعات لها، بسبب عملها في قضايا من بينها المساواة الاجتماعية وحقوق المثليين والمتحولين جنسيا والمساواة بين الجنسين والصحة العامة وتغير المناخ.

وكانت سكوت قد تعهدت في أيار/مايو من العام الماضي بالتنازل عن نصف ثروتها ضمن جهود العمل الخيري.