النيابة تصرح بدفن جثمان غريق جديد في مياه البحر غربي الإسكندرية

صرحت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بدفن جثمان شاب يدعى مُهاب أشرف سعد الدين، 21 عامًا، من محافظة البحيرة، والذي انتشلته قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية، بعد أن لقي مصرعه غرقًا في مياة البحر، أثناء الاستحمام مبكرًا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود بلاغًا بغرق شاب في الشاطئ المجاور لمنطقة الكيلو 23 والقريب من شاطيء النخيل، وتم انتشال جثمانه.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين أن الشاب الغريق قصد مياه البحر، بالمخالفة لقرارات غلق الشواطئ، وأثناء استحمامه، جرفه التيار إلى داخل المياه، ليلقى حتفه غرقًا.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، ونقل الجثمان لمشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكه، تحت تصرف النيابة العامة، والتي تم إخطارها لتباشر التحقيق..