أعفى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، رئيسة مدينة القنايات، من مهام عملها وعودتها إلى الديوان العام بالمحافظة، ووقف نائبها وسكرتير المجلس، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ وذلك لتدني مستوى الخدمات من نظافة وتجميل وتواجد الإشغالات في الشوارع الرئيسية والمتفرعة، مما أصاب المدينة بحالة من السوء والاختناق المروري والفوضى، فضلاً عن تهالك أعمدة الإنارة.

جاء ذلك أثناء جولة مفاجئة للمحافظ بمدينة القنايات، وكان برفقته سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية.

أعرب محافظ الشرقية، عن استيائه لما ظهر على المدينة من تهاون وتقصير قائلاُ: "لن أتهاون مع أي مقصر في أداء مهام عمله ولن أقبل بوجود إهمال في خدمات المواطنين التي هي حق أصيل لهم وفرض عين علينا".

و كلف المحافظ، المهندس محمد العوضي، النائب الحالي لرئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالقيام بمهام رئيس مدينة القنايات، ووجه القائم بأعمال رئيس مدينة القنايات بضرورة تنفيذ جميع التوجيهات المسندة إليه من اهتمام بالنظافة ورفع القمامة أولاً بأول وإزالة الإشغالات والارتقاء بالحالة العامة بالمدينة حتى يشعر المواطن بالرضا عن الخدمات المقدمة إلية.

أكد محافظ الشرقية، أن جولاته المفاجئة بمراكز ومدن المحافظة مستمرة لضبط منظومة العمل والوقوف على طبيعة المشكلات التي يعاني منها المواطنون على أرض المحافظه، ومتابعتها وتقديم الحلول الفورية لها، مشيرا إلى أن خدمات المواطنين خط أحمر ورضاهم عن أداء الجهاز التنفيذي غاية يرجى الوصول لها.