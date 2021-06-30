سوريا: مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء إطلاق قذائف الهاون على أحياء درعا

أعلن مدير الهيئة العامة لمستشفى درعا الوطني في سوريا، عن مقتل مدنيين اثنين بينهم طفل وإصابة ٣ آخرين بجروح متفاوتة برصاص وقذائف الهاون التي أطلقها الإرهابيون على أحياء درعا، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء اليوم الخميس.



واستهدفت مجموعات إرهابية بقذائف الهاون، اليوم الخميس، المستشفى الوطني ومنازل المواطنين في مدينة درعا السورية.



وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المجموعات الإرهابية المتحصنة في حي درعا البلد استهدفت أحياء مدينة درعا بقذائف هاون سقطت إحداها على المستشفى الوطني وأدت إلى تخريب تجهيزات ومعدات في قسم الكلية.



وأشارت مراسلة الوكالة إلى سقوط قذيفة هاون في حي «السحاري» المتاخم لحي درعا البلد وأدت إلى أضرار مادية في الممتلكات.