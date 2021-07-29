الأرصاد: استمرار الموجة الحارة على كل الأنحاء على مدار الأسبوع القادم

توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة التي تشهدها كل أنحاء الجمهورية حاليًا على مدار الأسبوع القادم.

وقالت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، إنه من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة، لتتراوح العظمى في القاهرة والوجه البحري بين 39 و40 درجة، وفي جنوب البلاد بين 43 و44 درجة، والسواحل الشمالية بين 33 و34 درجة.

وأضافت أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس، مرجعة هذه الموجة الحارة إلى تقدم وامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة.